شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت .. 1379 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت الكويت خلال الساعات الـ 24 الماضية 1379 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 242848 حالة, وسجلت 4 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 1383 حالة, في حين تم تسجيل 1234 حالة شفاء من الإصابة ليصل بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 227260 حالة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند في بيان أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 226 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 14205 حالات.