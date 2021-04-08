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الفتح يدعو لوضع جداول زمنية لانسحاب جميع القوات الاجنبية

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بغداد - ياسين صفوان - دعا تحالف الفتح، الخميس، الى وضع جداول زمنية واضحة وقصيرة الامد لانسحاب جميع القوات الاجنبية من العراق.

وقال التحالف في بيان، "تابعنا عن كثب الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي العراقي الامريكي ونحن اذ نشد على يد المحاور العراقي في تحويل مهمة قوات التحالف الدولي من مهمة قتالية الى مهمة تدريبية استشارية ونعتبرها خطوة ايجابية في تحقيق السيادة الوطنية الكاملة وعودة الاستقرار لكل ربوع الوطن".

 

وأستدرك "لكن هذا يتطلب الاسراع بتشكيل اللجنة الفنية المختصة ووضع جداول زمنية واضحة وقصيرة الامد لانسحاب جميع القوات الاجنبية من العراق باسرع وقت ممكن".

 

ودعا التحالف الى "اعادة السيطرة على القواعد الجوية العراقية خصوصاً (حرير وعين الاسد) من قبل القوات الامنية العراقية وبسط السيطرة على الاجواء العراقية بشكل كامل من اجل عودة الاستقرار والشروع في الاعمار والازدهار ان شاء الله".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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