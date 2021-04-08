وفد مصري في بنغازي لتحضير إعادة افتتاح القنصلية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - زار وفد دبلوماسي مصري مدينة بنغازي شرقي ليبيا لبحث اجراءات إعادة افتتاح القنصلية المصرية.

وزار الخميس وفد دبلوماسي من جمهورية مصر العربية برئاسة نائب مساعد وزير الخارجية المصرية للشؤون الليبية أحمد عبدالحميد، بلدية بنغازي.



واستقبل الوفد المصري رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر عمران بوجواري، بحضور مندوبين عن مكتب بنغازي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي .





وتناول اللقاء، بحسب بيان من بلدية بنغازي، الاجراءات المُتعلقة بفتح القُنصلية المصرية في المدينة بالفترة القريبة القادمة، وتصحيح الأوضاع القانونية للعمالة المصرية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما تضمنت الزيارة بحث التعاون المُشترك فيما يتعلق بعقد لقاء لرجال الأعمال المصريين والليبيين في مدينة بنغازي، من خلال الغُرف التجارية لدى الطرفين، وتذليل الصعاب التي تواجه المدرسة المصرية في بنغازي.

ووفق البيان نفسه، أثنى رئيس الوفد المصري على حُسن الاستقبال والتعاون الذي أبدته بلدية بنغازي بشأن العمل على سرعة عودة افتتاح القنصلية المصرية بالمدينة.

وتعمل العديد من دول العالم على إعادة افتتاح سفاراتها وقنصلياتها وبعثاتها للعمل داخل ليبيا، وذلك منذ الإعلان عن تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة للبلاد في 5 فبراير/ شباط الماضي، من قبل لجنة الحوار السياسي بجنيف.





ومؤخرا، أعلنت السفارة الفرنسية في العاصمة الليبية طرابلس فتح أبوابها من جديد بعد 7 أعوام من إغلاقها.

وسبق وأعلنت دول أخرى أنها ستستأنف نشاطها الدبلوماسي في طرابلس وعبر قنصلياتها بمدينة بنغازي، بينها اليونان ومالطا ومصر.

كما تعتزم روما افتتاح قنصلية إيطالية في مدينة بنغازي وأخرى فخرية في الجنوب.

ولبنغازي أهمية ومكانة خاصة لدى الليبيين خاصة أنها عاصمة البلاد الثانية وفقا لدستور الاستقلال 1951، و"درة الشرق" ورمز الصمود في مواجهة الإرهاب.

واستطاع الجيش الليبي وقوات الشرطة القضاء على الجماعات الإرهابية في الشرق الليبي عقب إطلاق "عملية الكرامة" 2014، وأصبحت بنغازي المقر الدستوري لمجلس النواب الليبي، ومقرا لعمل الحكومة المؤقتة برئاسة عبدالله الثني حتى سلمت السلطة للحكومة الجديدة عقب نيلها الثقة من مجلس النواب.