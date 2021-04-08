إسبانيا تتراجع عن فرض "الكمامة" على الشواطئ.. تعرف على السبب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعتزم إسبانيا، السماح لرواد الشواطئ بعدم وضع الكمامة في حال كانت شروط التباعد متوافرة فيها.. ما السبب؟

وكان قانون دخل حيز التنفيذ الأسبوع الماضي جعل وضع الكمامة إلزاميا باستمرار في الشواطئ، حتى عند التمدد على المنشفة للتشمس، وهو ما أثار موجة تنديد قبل أشهر قليلة من الموسم السياحي.

موجة غضب

وحسب وكالة فرانس برس، أثار القرار موجة غضب خصوصا في المناطق الساحلية مع تحضير البلاد التي تعتمد بدرجة كبيرة على السياحة، إلى موسم الاصطياف كما تكافح بقوة من أجل إقرار جواز سفر مناعي.

وقد دفعت موجة التنديد هذه بالسلطات إلى التراجع عن القانون.

التراجع عن القانون

وبات يُسمح للأفراد بنزع الكمامة على الشاطئ "إذا ما ظلوا في مكان محدد واحترموا مسافة تباعد لا تقل عن متر ونصف متر مع الأشخاص الذين لا يعيشون معهم تحت سقف واحد"، وفق بيان نشرته وزارة الصحة الإسبانية.

لكن يتعين وضع الكمامة في حال التنزه على الشاطئ، وفق البيان.

وتفرض إسبانيا وضع الكمامة في الشوارع منذ مايو/أيار 2020، ومن يخالف ذلك يدفع غرامة.

3.3 مليون إصابة

وأظهرت بيانات رسمية، الإثنين، تسارع وتيرة انتشار فيروس كورونا في إسبانيا، مع تسلم السلطات أكبر دفعة من اللقاحات حتى الآن.

وارتفع معدل الإصابة الذي يجري قياسه على مدار 14 يوماً ماضية إلى 163.4 حالة لكل100 ألف شخص، مع استمرار الزيادة التدريجية في معدل انتشار فيروس كورونا من المستويات المتدنية المسجلة في منتصف مارس/آذار.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات في إسبانيا حتى الإثنين، نحو 3.3 مليون إصابة، فيما بلغت الوفيات 75.783 ألف شخص.