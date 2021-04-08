شاهد.. سياسي مكسيكي يطلق حملة انتخابية من تابوت

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - في خطوة غير عادية ومثيرة للجدل، أطلق مرشح لعضوية البرلمان المكسيكي حملته الانتخابية بالوصول إلى تجمع من ناخبيه داخل تابوت.

وأفادت صحيفة Mexico News Daily بأن الفعالية غير العادية نظمت الثلاثاء الماضي في مدينة سيوداد خواريز الحدودية الواقعة بولاية تشيواوا، من قبل المذيع التلفزيوني السابق والمرشح البرلماني عن حزب Partido Encuentro Solidario المعروف اختصارا بـPES كارلوس مايورغا.

وصل مايورغا إلى جسر يربط بين سيوداد خواريز (التي كانت تعد خلال فترة بين عامي 2008 و2012 أخطر مدينة على مستوى العالم وتضررت بشدة خلال العام الأخير بسبب جائحة فيروس كورونا) ومدينة إل باسو الأمريكية داخل تابوت ذهبي مغلق أخرجه من سيارة عدة أشخاص يرتدون بدلات حامية.

ولدى إخراج التابوت من داخل السيارة توجه السياسي من داخله إلى مؤيديه بالقول إن "سكان المدينة الميتة يحتاجون إلى الاستيقاظ في الواقع".

ثم خرج مايورغا من التابوت بدعم أحد مساعديه وقال إنه "من بين 1.5 مليون سكان سيوداد خواريز الذين توفوا نتيجة لتجاهل السياسيين".

وحمل المرشح السياسيين في البلاد المسؤولية عن التزام الصمت إزاء ارتفاع مستوى الجريمة وجائحة كورونا، داعيا السكان المحليين إلى دفنه على قيد الحياة إذا لم يحقق وعوده الانتخابية.

واستدعى فيديو الفعالية ردود أفعال متباينة في مواقع التواصل حيث انتقد العديد من المعلقين المذيع السابق.