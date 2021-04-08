الامارات.. "الأرصاد" يحذر من تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

حذر المركز الوطني للأرصاد بالامارات من تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الافقية وانعدامها أحيانا.



وناشد المركز - في بيان أصدره مساء اليوم- مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات المرور، نظراً لوجود فرصة لتشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية، وانعدامها أحياناً على بعض المناطق الساحلية والداخلية، وذلك من الساعة 12 منتصف الليل وحتى الساعة التاسعة من صباح الغد.