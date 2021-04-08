الكرملين: علينا الاستعداد لأسوأ سيناريو بشأن العقوبات الأمريكية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

قال الكرملين إنه يتعين على روسيا الاستعداد لأسوأ سيناريو فيما يخص العقوبات الأمريكية بسبب ما وصفه بسياسة واشنطن العدائية.



واعتبرت الرئاسة الروسية أن السياسات الأمريكية التي وصفتها بـ"العدائية" لا يمكن توقعها.

وهددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات جديدة على موسكو بسبب معاملتها للمعارض السجين أليكسي نافالني، وقضايا أخرى، وهو ما وضع ضغوطا على الروبل والأسواق الروسية.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين "تدفعنا تصرفات أمريكا العدائية والتي لا يمكن توقعها بوجه عام إلى الاستعداد لأسوأ السيناريوهات".

وتدهورت العلاقات بين موسكو وواشنطن بشدة الشهر الماضي عندما استدعت روسيا سفيرها من واشنطن بعدما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قاتل.

وأصدرت محكمة روسية عقوبات سجن لنحو أسبوع على عدة مناصرين للمعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني بعدما توجهوا الى سجنه للمطالبة بتأمين علاج طبي مناسب له.

واعتقلت الشرطة الثلاثاء تسعة من مؤيدي نافالني أمام سجنه في بلدة بوكروف على بعد نحو مئة كلم شرق موسكو بتهمة الاخلال بالنظام العام.

وكان مناصرو نافالني المضرب عن الطعام، تجمعوا أمام سجنه للمطالبة بتأمين العلاج الطبي له كونه يعاني من تخدّر في اليدين.

وكان نافالني، أبرز معارضي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن في 31 مارس/أذار أنه قرر الإضراب عن الطعام احتجاجا على ظروف اعتقاله في المعسكر الرقم اثنين في سجن بوكروف الذي يعتبر أحد أكثر السجون تشددا.

واتّهم نافالني، الناشط في مكافحة الفساد، إدارة السجن بمنعه من استشارة طبيب وبـ"تعذيبه" عبر حرمانه من النوم.

وسبق أن أعلن نافالني أنه يعاني من آلام في الظهر ومن تخدّر في ساقيه.

وتمكّنت محاميته أولغا ميخائيلوفا من مقابلته الأربعاء، وصرّحت بأنه مستمر في إضرابه عن الطعام على الرغم من السعال الحاد والحمى.

وفرضت الإقامة الجبرية على هؤلاء الناشطين منذ اواخر كانون الثاني/يناير بعدما انتهكوا اجراءات مكافحة كوفيد وحضروا تظاهرة في موسكو دعما لنافالني.

وحُكم على نافالني الذي أوقف في كانون الثاني/يناير لدى عودته إلى روسيا، بالحبس عامين ونصف عام لإدانته بانتهاك شروط إطلاق سراحه المشروط في قضية فساد سابقة، ووصف الحكم القضائي الصادر بحقه بأنه مسيّس.