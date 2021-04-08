إصابات كورونا تتجاوز المليونين في إيران

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وأكدت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في إيران ارتفع إلى 63884.
وذكرت أن حالة 4221 من المصابين حرجة، وأن عدد المتعافين تجاوز المليون و684 ألف حالة.
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