إصابات كورونا تتجاوز المليونين في إيران

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أمس أن إصابات كورونا تجاوزت مليوني وستة آلاف شخص.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في إيران ارتفع إلى 63884.

وذكرت أن حالة 4221 من المصابين حرجة، وأن عدد المتعافين تجاوز المليون و684 ألف حالة.