الليرة التركية تواصل التراجع بسبب كورونا

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وتراجعت الليرة بنسبة 0.2% عند الساعة العاشرة صباحا بتوقيت إسطنبول، لتصل خسائرها منذ بداية العام إلى نحو 10%، وهي النسبة الأكبر بين الأسواق الناشئة، وفقا لوكالة «بلومبيرج» للأنباء.
وأعلنت وزارة الصحة التركية أمس تسجيل 54740 إصابة جديدة بكورونا، وهو ما يمثل خمسة أمثال الإصابات التي كان يتم تسجيلها عندما أعلن الرئيس رجب طيب إردوغان تخفيف الإغلاق في الأول من مارس، كما ارتفع عدد الوفيات اليومية لمستوى قياسي بواقع 276 وفاة.
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