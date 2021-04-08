شكرا لقرائتكم خبر الليرة التركية تواصل التراجع بسبب كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تراجعت الليرة التركية أمس، لليوم الثالث على التوالي، بالتزامن مع تسجيل أعداد قياسية من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وتراجعت الليرة بنسبة 0.2% عند الساعة العاشرة صباحا بتوقيت إسطنبول، لتصل خسائرها منذ بداية العام إلى نحو 10%، وهي النسبة الأكبر بين الأسواق الناشئة، وفقا لوكالة «بلومبيرج» للأنباء.

وأعلنت وزارة الصحة التركية أمس تسجيل 54740 إصابة جديدة بكورونا، وهو ما يمثل خمسة أمثال الإصابات التي كان يتم تسجيلها عندما أعلن الرئيس رجب طيب إردوغان تخفيف الإغلاق في الأول من مارس، كما ارتفع عدد الوفيات اليومية لمستوى قياسي بواقع 276 وفاة.