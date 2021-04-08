10 عناصر إرهابية تسقط بالصومال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قضى الجيش الصومالي على 10 عناصر من ميليشيات حركة (الشباب) الإرهابية - بينهم قيادات بارزة - في عملية عسكرية نفذها في محافظة جوبا السفلى. وأفاد الضباط الذين يقودون العملية العسكرية -وفق وكالة الأنباء الوطنية الصومالية أمس-، بأن العملية جرت في مناطق مختلفة تابعة لمحافظة جوبا السفلى بالقرب من بلدة بولو جدود.



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