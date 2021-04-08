العراق يفرج عن 40 معتقلا إيرانيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن دبلوماسي إيراني أنه تم الإفراج عن أكثر من 40 إيرانيا كانوا معتقلين في العراق. ويأتي الإفراج عنهم بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس السلطة القضائية الإيراني إبراهيم رئيسي للعراق، وتوقيع مذكرة للتعاون القضائي بين البلدين. ونقلت وكالة أنباء (إرنا) عن القائم بأعمال السفارة الإيرانية في بغداد سيد موسى علي زاده القول «إن المحاكم العراقية كانت أصدرت بحقهم عقوبات تتراوح بين السجن لمدة ثلاث سنوات والسجن المؤبد. وقال «يتوقع وصول السجناء إلى البلاد عبر منفذ شلمجة الحدودي بحضور ممثل السفارة الإيرانية في بغداد، وكذلك ممثلين عن القضاء العراقي.

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