3 قتلى بين ميليشيات إيران في دمشق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل ثلاثة أشخاص في قصف إسرائيلي طال محيط العاصمة السورية دمشق ليل أمس.

وقال «إن الأشخاص الثلاثة لم تعرف جنسياتهم، فيما إذا كانوا لبنانيين أم من جنسيات أجنبية من الميليشيات الموالية لإيران».

وأضاف «إن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة»، إضافة الى معلومات عن قتلى آخرين.