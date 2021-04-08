3 قتلى بين ميليشيات إيران في دمشق

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وقال «إن الأشخاص الثلاثة لم تعرف جنسياتهم، فيما إذا كانوا لبنانيين أم من جنسيات أجنبية من الميليشيات الموالية لإيران».
وأضاف «إن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة»، إضافة الى معلومات عن قتلى آخرين.
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