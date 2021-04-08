شكرا لقرائتكم خبر أبوالغيط يدعو لإطلاق عملية سلام جديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط بالتصريحات التي صدرت أخيرا عن الرئيس الأمريكي جو بايدن، وتضمنت تأكيدا على الالتزام بحل الدولتين كأساس لحل النزاع بين فلسطين وإسرائيل.

وأكد في بيان، أن ما جرى خلال السنوات الماضية من تضييق على الفلسطينيين، اقتصاديا وسياسيا، كان خطأ كبيرا، إذ استبعد الشريك الأساس في العملية السلمية، وأن الإدارة الأمريكية تصحح هذا الخطأ.

وعد إعلان وزير الخارجية الأمريكي استئناف تقديم المساعدات الاقتصادية والتنموية والإنسانية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك تلك التي يتم توجيهها للأونروا، خطوة إيجابية وتعكس نيات جيدة لدى الإدارة الأمريكية الجديدة، مشيرا إلى أن من المهم العمل بسرعة خلال الفترة القادمة على إطلاق عملية سلمية جادة، ولها مرجعية واضحة وفق برنامج زمني معلوم من أجل تسوية القضية الفلسطينية بصورة عادلة وشاملة ونهائية.