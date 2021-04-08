شكرا لقرائتكم خبر أبوالغيط يدعو لإطلاق عملية سلام جديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد في بيان، أن ما جرى خلال السنوات الماضية من تضييق على الفلسطينيين، اقتصاديا وسياسيا، كان خطأ كبيرا، إذ استبعد الشريك الأساس في العملية السلمية، وأن الإدارة الأمريكية تصحح هذا الخطأ.
وعد إعلان وزير الخارجية الأمريكي استئناف تقديم المساعدات الاقتصادية والتنموية والإنسانية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك تلك التي يتم توجيهها للأونروا، خطوة إيجابية وتعكس نيات جيدة لدى الإدارة الأمريكية الجديدة، مشيرا إلى أن من المهم العمل بسرعة خلال الفترة القادمة على إطلاق عملية سلمية جادة، ولها مرجعية واضحة وفق برنامج زمني معلوم من أجل تسوية القضية الفلسطينية بصورة عادلة وشاملة ونهائية.
كانت هذه تفاصيل خبر أبوالغيط يدعو لإطلاق عملية سلام جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.