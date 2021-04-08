شكرا لقرائتكم خبر عن لاجئون فلسطينيون يرحبون بقرار أمريكا استئناف تقديم المساعدات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القدس- رويترز

أبدى لاجئون فلسطينيون سعادتهم، الخميس، بإعلان الولايات المتحدة، عن استئناف تقديم المساعدات الإنسانية لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين (أونروا) التابعة للأمم المتحدة، في تراجع عن النهج الذي اتبعته واشنطن في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وقال أحمد عودة من مخيم الدهيشة للاجئين، في بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة: «الإدارة الأمريكية السابقة حاولت قطع هذه المعونات، وهذه المساعدات عن الشعب الفلسطيني واللاجئ الفلسطيني بالذات. اليوم نحن سعداء جداً بقرار الإدارة الأمريكية الجديد». ومن خارج مركز الفارعة الصحي التابع لأونروا قرب طوباس قال صبحي عليان (71 عاما): «طبعاً أي دعم يأتي للمخيمات أو اللاجئين بادرة حسنة ومليحة بتحسن وضع الناس في ظل الجائحة.. الناس متعطلين وقاعدين».

من جهته، قال المفوض العام لـ«أونروا» فيليب لازاريني، إن الوكالة «ما زالت بصدد مواجهة مشكلات بسبب انخفاض التبرعات من مصادر أخرى وخفض ميزانيات التنمية في الخارج في دول مثل أستراليا وبريطانيا». وأوضح أن الأولويات الآن تنصب على ملفين هما الجائحة ولبنان، مشيراً إلى أنه وجد أن اليأس يخيم على قاطني أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في لبنان أكثر من أي وقت مضى.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدنـ، أعلنت الأربعاء، عن عزمها تقديم مساعدات للفلسطينيين بقيمة 235 مليون دولار، حيث ستستأنف تمويل وكالة «أونروا» التي تقدم مساعدات لنحو 5.7 مليون لاجئ فلسطيني.