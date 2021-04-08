شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الشارقة تطمئن على استعدادات استضافة المجموعة الآسيوية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقد مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي اجتماعه الدوري برئاسة علي سالم المدفع رئيس مجلس الإدارة وبحضور الأعضاء في مقر النادي في سمنان. واستهل المدفع الاجتماع بتقديم التهنئة والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على الإنجازات التي حققتها فرق النادي، مشدداً على أهمية تكثيف الجهود للمحافظة على المكتسبات وتحقيق الأهداف الموضوعة ولتحقيق المزيد من الألقاب والبطولات على المستوى المحلي ورفع علم دولة الإمارات في المحافل العالمية.

واستمع المجلس إلى التقرير المقدم من قبل شركة كرة القدم الذي استعرض من خلاله عبد الله العجلة رئيس الشركة استعدادات الفريق الأول لخوض غمار المنافسات الآسيوية، وأكد على أهمية تشريف سمعة الكرة الإماراتية وتقديم مستوى يليق باسم نادي الشارقة وتاريخه، حيث تم إتمام جميع التجهيزات الإدارية ليظهر الفريق بقوة في دوري أبطال آسيا استمراراً للمستوى الجيد الذي ظهر عليه في البطولة السابقة التي أقيمت بنفس نظام التجمع الحالي.

واستعرض سلطان العسكر رئيس إدارة الشؤون المالية والإدارية التقرير المالي والإداري، بجانب مناقشة اللائحه الخاصة بصرف المكافآت على منتسبي النادي، وتطرق الاجتماع إلى تفعيل دور لجنة العلاقات العامة في النادي ونظام عملها.

واستعرض محمد القصير المدير التنفيذي لنادي الشارقة الرياضي، رئيس اللجنة المنظمة المحلية لاستقبال بطولة كأس آسيا المجموعة (B) الاستعدادات وخطة العمل وجاهزية المنشآت والمرافق حسب متطلبات الاتحاد الآسيوي وبما يتوافق مع البروتوكول الرياضي الموضوع من قبل الجهات العليا في الدولة لمواجهة جائحة «كوفيد 19».