شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذية الصالات تعلن روزنامة الموسم الجديد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

قررت اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات في اجتماعها برئاسة عبدالملك جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي ورئيس اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات، وهشام الزرعوني نائب رئيس اللجنة، وشهاب العوضي أمين السر العام، والأعضاء عبدالله محمد الشحي مشرف حكام كرة الصالات وعلي عمر البلوشي مشرف التسويق والاستثمار وكريم مصطفى خليل مقرر الاجتماع والمدير التنفيذي بالإنابة للجنة التنفيذية، انطلاق الموسم الرياضي المقبل في 6 أغسطس/آب المقبل بكأس السوبر.

استهل جاني، الاجتماع، بالتطرق إلى النجاحات الكبيرة التي تحققت في الموسم الرياضي الحالي 2020-2021 على الرغم من الظروف الصعبة في ظل جائحة «كوفيد- 19»، ووجه الشكر لشركاء النجاح وهم اتحاد الإمارات لكرة القدم، ولمجلس الشارقة الرياضي والأندية المشاركة في اللعبة وطواقم التحكيم، وأمانة السر وسكرتاريتها ولجنة المسابقات، ولجنة المنتخبات وجهازها الفني والإداري.

بعد ذلك استعرض شهاب العوضي جدول الأعمال، وتم اعتماد انطلاق مباريات الموسم الجديد 2021-2022 يوم 6 أغسطس/آب 2021 بكأس السوبر بين بطلي الدوري وكأس رئيس الدولة، ثم سوبر فئة الشباب في موعد يحدد لاحقاً، كما تم الاتفاق على الإبقاء كأس الإمارات، إضافة إلى دوري الرديف على أن يتم وضع رسوم اشتراك على الأندية الراغبة في المشاركة في كأس الإمارات بشكل منفصل عن بقية المسابقات.

وتم اعتماد موعد بدء ونهاية كأس الاتحاد، والذي سيقام بدون دوليين؛ حيث سيكون المنتخب الوطني للصالات في معسكر طويل استعداداً للمشاركة في تصفيات غرب آسيا المؤهلة لنهائيات أمم آسيا للصالات في الكويت عام 2022، علماً بأن كأس الاتحاد سيبدأ بتاريخ 15 أغسطس وحتى 12 أكتوبر/تشرين الأول 2021، وبعد انتهاء مشاركة المنتخب في تصفيات أمم آسيا سيعود اللاعبون الدوليون لأنديتهم؛ حيث يبدأ الدوري في 29 أكتوبر 2021، وسيبدأ معه دوري الرديف بنظام التجمع ولمواليد 1999 حتى 2001، وسيكون مشابهاً لآلية دوري المحترفين لكرة القدم؛ بحيث يلعب فريق الرديف في اليوم التالي ليوم الرجال، كما تم وضع الآلية المناسبة لمشاركة المقيمين ومواليد الدولة في مسابقة الرديف من أجل منح أكبر فرصة للاعبين المواطنين للمشاركة من أجل تجهيز منتخب أولمبي قوي رديف لمنتخب الرجال.

كما تقرر أن يقام دوري للشباب تحت 20 سنة من مواليد 2002، وتم اعتماد إقامة كأس الشباب بنفس طريقة الموسم الحالي والذي تعتمد مواجهاته على ترتيب الفريق في دوري الشباب.

مشاركة مهمة

وأوصت اللجنة بالمشاركة في البطولة العربية لرجال كرة الصالات والمقرر أن تستضيفها جمهورية مصر العربية في الفترة من 20 إلى 30 مايو 2021، وتم تسليم اللجنة اللائحة الفنية ولائحة المخالفات والعقوبات بعد مراجعتها من اللجنة المكلفة بذلك برئاسة شهاب العوضي وعضوية كل من عبدالله الشحي وحسن الحمادي وعلي عمر البلوشي وكريم مصطفى مقرراً، وقد اعتمدت اللجنة تعديلات اللجنة المكلفة وشكرتهم على مجهودهم، وبعد ذلك تم الوقوف على أهم الاحتياجات المالية للجنة خلال الفترة القادمة ورفع التوصيات بها لجهات الاختصاص.