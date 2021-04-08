شكرا لقرائتكم خبر عن عضو تنسيقية الأحزاب: مصر سبقت جائحة كورونا بمبادرات صحية قللت من حدتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد عبد العزيز، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن مؤتمر حياة كريمة تحت عنوان "حقوق الإنسان.. بناء عالم ما بعد الجائحة" اليوم، كان له علاقة بحقوق الإنسان والعالم ما بعد فيروس كورونا، مشيرا إلى أن مصر كانت سابقة الجائحة بمبادرة مثل "الحق في الصحة" مثل مبادرة "100 مليون صحة" وحملات الكشف عن الأمراض المزمنة أو الكشف عن ضعف السمع للأطفال حديثى الولادة، وتلك المبادرات ساهمة في التقليل من حدة الجائحة في مصر.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامية دينا عصمت ببرنامج "اليوم" الذي يذاع على قناة dmc: "عندما مر العالم بجائحة كورونا، تصدت له مصر بجدية، وهو ما ظهر في أعداد الإصابات والوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس، ولا تكتمل منظومة حقوق الإنسان، إلا من خلال توفير حياة كريمة للمواطن، ما ظهر جليا في المبادرات المصرية التي استهدفت تطوير حياة المواطن المصري".