شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة حياة كريمة: المبادرة الرئاسية لتطوير الريف تجسيد لأهم بنود حقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت مؤسسة "حياة كريمة" بطرح رؤيتها فى الجلسة الثالثة من المؤتمر الذى ينظمه المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، تحت عنوان "حقوق الإنسان.. بناء عالم ما بعد الجائحة"، والذى يعقد حاليا، حيث استعرضت ندا خضر عضو مؤسسة حياة كريمة، الجهــود التــي قــامت بها المؤسسة ســواء بشــكل منفــرد، أو بالتعــاون مــع الجهـات الحكوميـة والجمعيات الشريكة في تعزيز المشاركة والتضامن، خاصة في مواجهة الجائحة حاليًا أو سعيا لبناء عالم أفضل فيما بعد.

كما شرحت خضر خلال كلمتها فى المؤتمر، استراتيجية المؤسسة المستقبلية فى هــذا الصدد، موضحة أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة هى أحد أهم بنود حقوق الإنسان، وحقه فى الحياة الكريمة التى تسعى المبادرة لتحقيقها في كل محافظات الجمهورية.

ويقام المؤتمر بحضور رفيع المستوى من الوزراء وكبار المسئولين وممثلين عن المنظمات التابعة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى مشاركة واسعة من منظمات المجتمع المدني العاملة في المجال التنموى، حيث تستعرض تجاربها الناجحة على مدار عام كامل منذ ظهور وتفشي الوباء العالمى.