"قومي المرأة" يشارك في ندوة العنف في المجتمع بجامعة الزقازيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

شارك المجلس القومي للمرأة في ندوة بعنوان "العنف في المجتمع" من تنظيم جامعة الزقازيق، بحضور الدكتورة رانيا يحيي عضوة المجلس، وكل من الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، والدكتورة غادة شاكر نائبة رئيس الجامعة، والدكتورة جيهان يسري وكيل كلية التربية الرياضية جامعة الزقازيق، والدكتور معتز عبدالفتاح أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

وأشارت الدكتورة رانيا يحيي إلى جهود المجلس القومي للمرأة في التصدي ومواجهة العنف والتمييز ضد المرأة والخدمات التي يقدمها عن طريق الخط الساخن لمكتب شكاوى المرأة 15115 أو عن طريق المقابلة الشخصية بالمركز الرئيسي وفروعه بالمحافظات، والذي يوفر الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي لضحايا العنف، وتحدثت أيضًا عن حملة الـ16 يومًا من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة التي ينفذها المجلس كل عام بالتعاون مع مختلف الجهات، مؤكدة الأهمية الكبيرة لدور وحدات مناهضة العنف في الجامعات المصرية في توعية الشباب بأهمية التصدي لجميع أشكال العنف التي تمارس ضد المرأة.