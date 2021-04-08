صور.. تفاصيل إزالة "زينة رمضان" من شوارع رأس البر

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

شن مسئولو الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، برئاسة اللواء حسين لبيب، اليوم الخميس، حملة لإزالة عدد من الإشغالات على رأسها تركيب محال تجارية في شارع النيل، إنارة مخالفة، بمناسبة الاحتفال بقدوم شهر رمضان المبارك.

وأسفرت الحملة عن إزالة سور مخالف وكذلك إزالة حاجز خشبي، إلى جانب ضبط عربات "كارو" في الطريق العام.

وسادت حالة من الاستياء بين أهالي بمدينة رأس البر، بسبب رفع الإنارة المخالفة والتي أكدوا أنها كانت عبارة عن "زينة خاصة بشهر رمضان".

وفي السياق قال مصدر في مدينة {اس البر إن الحملة استهدفت فقط الأعمال المخالفة، مشيرًا إلى أن حملة الوحدة المحلية أزالت إنارة مخالفة للقانون.