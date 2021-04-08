ما حقيقة إلغاء دعم التموين للمستفيدين من مبادرة "إحلال السيارات"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أوضحت الصفحة الرسمية لمبادرة تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة حقيقة المخاوف المثارة بشأن إلغاء الدعم التمويني للمستفيدين من المبادرة.

وأكدت المبادرة أن الاستفادة من برنامج إحلال السيارات القديمة، لن تؤثر على الدعم التمويني، وقالت: "مشاركتك في المبادرة مش هتأثر على دعم بطاقتك التموينية.. ومتصدقش أي كلام بيتقال غير كده".

وتتضمن المبادرة إحلال سيارات جديدة مصنعة محليا وتعمل بالغاز الطبيعي بالسيارات القديمة التي مر على صنعها 20 عاما فأكثر، وذلك من خلال توفير حافز مادي للمستفيدين من المبادرة من ثمن السيارة الجديدة، إضافة إلى إتاحة تقسيط المبلغ المتبقي على فترة تتراوح بين 7 و10 سنوات.

وتصرف المبادرة حافزا أخضر بنسبة 10% من ثمن السيارة للمستفيدين من أصحاب السيارات الملاكي بحد أقصى 22 ألف جنيه، و20% لأصحاب السيارات التاكسي بحد أقصى 45 ألف جنيه، و25% لأصحاب السيارات الميكروباص بحد أقصى 65 ألف جنيه.

ودخلت المرحلة الأولى للمبادرة حيز التنفيذ في مارس بعد توقيع "البروتوكول المنظم" الذي يتضمن الإجراءات التنفيذية لهذه المبادرة بين الوزارات المعنية والبنوك وشركات تصنيع السيارات وشركات التأمين.

وتشمل محافظات المرحلة الأولى للمبادرة في القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، وبورسعيد، والسويس، والبحر الأحمر.

وسلم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء الأحد الماضي، مفاتيح الدفعة الأولى من السيارات الجديدة التي تعمل بالوقود المزدوج "الغاز الطبيعي والبنزين" لعدد من المستفيدين من المبادرة الرئاسية "إحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي" التي مضى على صنعها 20 عامًا فأكثر.

ووصل عدد المتقدمين للاستفادة من المبادرة منذ فتح باب التقديم عليها في يناير الماضي إلى حوالي 68 ألف متقدم، ويتم التواصل معهم حاليا عبر رسائل نصية وفقا لأولوية الحجز، بحسب ما ذكره الدكتور محمد معيط وزير المالية يوم الأحد الماضي.