ولي العهد السعودي يعلن افتتاح محطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - (د ب أ):

أعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان اليوم الخميس، افتتاح مشروع محطة سكاكا لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وتوقيع اتفاقيات شراء الطاقة لـ 7 مشروعات جديدة

وقال ولي العهد في كلمة له "إن تشغيل مشروع محطة سكاكا لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، يمثل أولى خطواتنا لاستغلال الطاقة المتجددة في المملكة. وفي القريب العاجل سيكتمل إنشاء مشروع محطة دومة الجندل لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح".

وتابع الأمير محمد بن سلمان: "نشهد اليوم توقيع اتفاقيات لسبعة مشروعات جديدة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، في مناطق مختلفة من المملكة، وستصل الطاقة الإنتاجية لهذه المشروعات، بالإضافة إلى مشروعي سكاكا ودومة الجندل، إلى أكثر من 3600 ميجا وات، كما أنها ستوفر الطاقة الكهربائية لأكثر من 600 ألف وحدة سكنية، وستخفض أكثر من 7 ملايين طن من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري".

ولفت إلى أن بعض هذه المشروعات قد حقق "أرقاما قياسية جديدة تمثلت في تسجيل أقل تكلفة لشراء الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية في العالم". مشيرا إلى أن "تكلفة شراء الكهرباء من مشروع الشعيبة بلغت 04ر1 سنت أمريكي لكل كيلو وات/ ساعة، وستتبع هذه المشروعات مشروعات أخرى للطاقة المتجددة، في أنحاء العالم، سنعلن عنها في حينها".

وأكد أن هذه المشروعات، تستهدف أن تصبح حصة كل من الغاز ومصادر الطاقة المتجددة في هذا المزيج حوالي 50% بحلول عام 2030.

كما سيحل الغاز والطاقة المتجددة محل ما يقارب مليون برميل بترول مكافئ من الوقود السائل يوميا.