وزير التعليم يكشف موقف طلاب الثانوية "منازل" من الاختبارات التجريبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، موقف طلاب الثانوية العامة بنظام المنازل و"الإعادة" من الامتحانات التجريبية.

وقال شوقي في تصريحات له على صفحته الشخصية عبر "فيسبوك" إن طلاب المنازل والإعادة والتقسيم يدخلون فقط الامتحان التجريبي في يونيو، وليس عليهم أداء الامتحانين التجريبيين في أبريل ومايو للثالث الثانوي.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل الامتحانات التجريبية لطلاب الصف الثالث الثانوي المقرر عقدها في شهور أبريل ومايو ويونيو لطلاب.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم إجراء الامتحانات التجريبيبة، إلكترونيًا من خلال التابلت.

وأوضحت الوزارة، أن امتحان شهر أبريل سيعقد خلال أيام 18، 20، 22 أبريل الجاري، بينما سيعقد امتحان شهر مايو المقبل خلال أيام 23 ، 25، 27 مايو.

ولفتت الوزارة إلى أنه سيتم عقد امتحان "محاكاة"، خلال شهر يونيو المقبل، في الفترة من 12 إلى 17 يونيو.

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