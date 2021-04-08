خليفة حفتر : لن نسمح لأيّ كان بـ"المساس بالجيش أو التلاعب به"

اسماعيل عبد الحي - شدّد قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر على أنه لن يسمح "لأيّ كان بالمساس بالجيش أو التلاعب به"، مشيرا إلى أن الجيش لا يزال قويا وقد إزداد قوة وإستعدادا.

وقال حفتر أمام ملتقى للضباط "معركة الشرف والكرامة لن تنتهي حتى نصل إلى إرجاع هيبة الدولة وتأمين حدودها وقواعدها العسكرية ومياهها الإقليمية، عليكم دائما الإستعداد واليقظة التامة لأداء مهامكم بكل قوة وفي الموعد".

ورأى المشير أن "معارك الكرامة في بنغازي ودرنة والحقول والموانئ النفطية إلى أقصى الغرب الليبي طيلة سبع سنوات، صفحات مشرفة بدماء طاهرة زكية نادرة قل نظيرها في التاريخ".

وأعرب حفتر عن أمله في أن تعمل حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة "وبكل قوة لإخراج المرتزقة ووضع الترتيبات الأمنية ودعم القوات المسلحة العربية الليبية والأجهزة الشرطية لتولي مهامها في دعم الأمن والإستقرار وفرض القانون ضد المجرمين أينما وجدوا ليعمّ الأمن والسلام ربوع ليبيا".

كما عبّر عن الأسف لـ "إنتشار المجموعات المسلحة والمليشيات دون رادع من الحكومات المتعاقبة من سنة 2011 حتى اليوم"، لافتا في هذا السياق إلى أن "القوات المسلحة هي صمام الأمان للإستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والدول تبني بالقوات المسلحة النظامية".

روسيا اليوم