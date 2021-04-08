مغنيون تسمعون أصواتهم طوال شهر رمضان

جدة - عبدالحي حسين - لا يقتصر الحضور في الأعمال التلفزية الرمضانية على الممثلين، والمشخصين، فقط، وإنما حتى المغنيين سيحضرون بأصواتهم من خلال غناء شارات بداية، ونهاية المسلسلات الدرامية، والستكومات الكوميدية

وتغني الفنانة أسماء لمنور أغنية شارة مسلسل “بنات لعساس”، المرتقب عرضه، طوال شهر رمضان المقبل على القناة الأولى.

يحضر المغني حاتم عمور، خلال شهر رمضان، من خلال بوابة عمل تلفزي بعنوان “أحلام سيتي”، الذي يرتقب عرضه على القناة الأولى.

ويقدم المغني زكرياء الغافولي أغنية ستكوم “كلنا مغاربة”، الذي يرتقب عرضه على القناة الثانية.

وتحضر الفنانة منال بنشليخة، بدورها في قائمة الأصوات الغنائية الحاضرة في رمضان المقبل، من خلال أغنية لصالح سلسلة “دايزو لقوام”.

وزهير بهاوي، بدوره، سيكون حاضرا في رمضان إلى جانب خوضه لأول مرة تجربة التشخيص، إذ سيقدم شارة بداية مسلسل ” سول دموعي”، الذي يبث على قناة “إم بي سي 5”.

ويغني إيهاب أمير أغنية بداية مسلسل “السر المدفون”، الذي يجرب فيه التمثيل للمرة الأولى هو كذلك، ويعرض على القناة الأولى.

وأضحت شركات إنتاج الأعمال التلفزية تراهن على مغنيين أصحاب قاعدة جماهيرية واسعة، ليساهموا في الترويج لها، خصوصا أن غالبيتهم ينشرون أغاني الأعمال بأصواتهم على قنواتهم الرسمية في “يوتوب”.