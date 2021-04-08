رسميا المكتب المسير للرجاء يعلن استقالة السلامي من منصبه

جدة - عبدالحي حسين - أعلن المكتب المسير للرجاء الرياضي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن استقالة مدرب الفريق جمال السلامي من منصبه، عبر بلاغ، نشره في صفحته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.

وجاء في البلاغ ذاته أن نادي الرجاء توصل باستقالة مدرب الفريق الأول، جمال السلامي، وقدم له الشكر على مجهوداته، ومساهمته في الإنجازات الرياضية، التي حققها النادي، ومتمنيا له حظا موفقا في مسيرته الرياضية.

وسبق لـ”اليوم24″ أن أشار، في مقال سابق له، أن السلامي قدم استقالته، رسميا، للأندلسي، على الرغم من تشبث هذا الأخير به.