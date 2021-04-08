“الغراندي طوطو” و”لمجرد” و”بهاوي” في قائمة “فوربس”

جدة - عبدالحي حسين - ضمت قائمة “فوربس” لنجوم الموسيقى العرب 2021، 50 فنانا، يعدون الأكثر استماعا، ونشاطا في الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا على منصات البث، ووسائل التواصل الاجتماعي، والأقوى في صناعة الموسيقى العربية لعام 2020، من بينهم 3 فنانين مغاربة.

واستطاع مغني الراب “الغراندي طوطو” حجز مكان له في القائمة، كأول مغني راب مغربي يحقق هذا الإنجاز، ويعود ذلك إلى تفوقه في منصات الاستماع، والنجاح، الذي حققه خلال الفترة الماضية.

والقائمة ضمت، كذلك، سعد لمجرد، الذي إلى جانب أعداد المشاهدات، التي يحصدها على يوتوب، يعد صاحب القناة الأكثر متابعة بين قنوات الفنانين العرب على هذا الموقع.

ويحضر اسم زهير بهاوي في القائمة، كذلك، نتيجة تفوقه على مستوى المشاهدات في يوتوب، ونسب الاستماع، التي نالتها أغانيه على منصات الاستماع.

وتصدر الفنانون المصريون القائمة بواقع 20 اسما، يليهم اللبنانيون بـ12 اسما.

ومن بين الأسماء الحاضرة في القائمة، المصري عمرو دياب، واللبنانية نانسي عجرم، والتونسي بلطي، والأردني أدهم نابلسي، والإماراتية أحلام، والسورية أصالة، والجزائري الشاب بلال.

واعتمدت فوربس في تصنيفها على بيانات تفصيلية من منصات الموسيقى، بالإضافة إلى عدد المشاهدات، والمشتركين في يوتيوب، وعدد متابعي وسائل التواصل الاجتماعي.