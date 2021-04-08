الحكومة تقرر تمديد حالة الطوارئ الصحية

جدة - عبدالحي حسين - قررت الحكومة، اليوم الخميس، تمديد حالة الطوارئ الصحية من جديد، لشهر إضافي.

وترأس رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم، مجلسا للحكومة تدارس ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق أحدها بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية في سائر أرجاء التراب الوطني، لمواجهة فيروس كورونا – كوفيد 19، إلى غاية 10 من شهر ماي المقبل.

وكانت الحكومة قد دافعت عن تمديد حالة الطوارئ الصحية، وقالت إنها واعية بأن بعض هذه الإجراءات، التي يتم اتخاذها لها تأثير مباشر على الحياة الاجتماعية، والاقتصادية للمواطنات، والمواطنين، وهو ما رد عليه رئيس الحكومة، في تصريح سابق، بالقول: “لكن ليس هناك بد مما ليس منه بد، وهذه إجراءات ضرورية يتخذها العالم بأسره، وتتخذها كبريات العواصم العالمية، خصوصا أنه لا وجود لأي دواء مباشر لعلاج الوباء، وليس هناك تلقيح مباشر، وبالتالي ليس أمامنا إلا إتباع هذه الإجراءات”.

ومناقشة التمديد الجديد تأتي في ظل التحذيرات من تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، وتزايد أعداد الحالات الحرجة، بسبب الوباء، في ظل ترقب لما ستقرره الحكومة من تدابير خاصة في شهر رمضان، ومخاوف من العودة إلى إغلاق شامل مثل الذي قررته دول مجاورة.