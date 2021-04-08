فيروس كورونا يؤجل بطولة فرنسا المفتوحة للتنس

جدة - عبدالحي حسين - أعلن الاتحاد الفرنسي للتنس، اليوم الخميس، تأجيل بطولة فرنسا المفتوحة للعام الجاري لمدة أسبوع، لتصبح في الفترة بين 30 ماي، و13 يونيو المقبلين، وذلك بسبب فيروس كورونا.

وكان من المقرر أن تنطلق ثاني البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالي، في 23 ماي المقبل، لكن تداعيات جائحة فيروس كورونا تسببت في تأجيلها إلى مدة أسبوع.

وسيكون الإسباني رافائيل نادال، المصنف ثالثا عالميا، وملك الملاعب الترابية من دون منازع، المرشح الأوفر حظا للتويج بلقب البطولة، التي فاز فيها 12 مرة، في حين يتوقع مشاركة السويسري، روجير فيدرر، فيها.

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد أعلن، الأسبوع الماضي، توسيع الحجر الصحي لمواجهة فيروس كورونا، ليشمل جميع أراضي البلاد لمدة أربعة أسابيع، وإغلاق المدارس لثلاثة أسابيع، وقال إن الوفيات في بلاده جراء الوباء قد تصل إلى 100 ألف حالة قريبا.