عثمان بلبل: الفنان تضرر من الجائحة.. ولمجرد مد لي يد العون قبل “ذا فويس”- فيديو

جدة - عبدالحي حسين - قال الفنان المغربي، عثمان بلبل، إن تجربته في برنامج “ذا فويس” كانت غنية، ومكنت الجمهور الواسع من التعرف عليه.

وصرح عثمان بلبل لـ”اليوم 24″ أنه مدين للفنان سعد لمجرد، الذي استدعاه، قبل سنوات، للحضور معه في برنامج إذاعي على “هيت راديو”، بعدما أعاد تقديم أغنيته “أنت باغيا واحد”، متمنيا تقديم عمل مشترك معه.

وتحدث بلبل عن جديده الفني “أنا الغلطان”، وأوضح أن الجمهور كان يطالبه بتقديم عمل جديد، بعد التوقف، الذي فرضته الجائحة في بدايتها.

وأشار عثمان بلبل إلى أنه كفنان تضرر من الإغلاق، الذي فرض للحد من انتشار كورونا، مشيرا إلى أن مصدر رزق غالبية الفنانين هو العروض المباشرة، التي لا تزال غائبة.