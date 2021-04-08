اختيار سلطان الجابر لجائزة شخصية العام التنفيذية في مجال الطاقة 2021

محمد الفلاح - الخميس 8 أبريل 2021

أعلنت "انرجي انتليجنس" العالمية عن اختيار الدكتور سلطان أحمد الجابر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، لجائزة المؤسسة لعام 2021.



واختارت المؤسسة العالمية الدكتور سلطان أحمد الجابر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" لجائزة "شخصية العام التنفيذية في قطاع الطاقة لعام 2021".

ويتم اختيار الفائز بهذه الجائزة المرموقة من قبل الرؤساء التنفيذين لكبرى شركات الطاقة حول العالم، وسيتم تسليمها في مؤتمر "انرجي انتليجنس" السنوي الذي يعقد في الفترة بين 4 و7 أكتوبر/تشرين الأول في لندن.

وتقوم مؤسسة انرجي انتليجنس بالإشراف على عملية الترشيح لهذه الجائزة، المعروفة سابقاً بجائزة شخصية العام التنفيذية في قطاع النفط، حيث تتولّى لجنة خاصة جمع الترشيحات التي يتقدم بها رؤساء أهم مائة شركة في العالم.

وتحال الأسماء إلى "لجنة الاختيار" المؤلفة من الفائزين السابقين بالجائزة في قطاع الطاقة، ومنهم أمين ناصر رئيس شركة أرامكو السعودية (2020)، وبن فان بيردن من شركة الملكية الهولندية (2019)، وبوب دادلي من بريتيش بتروليوم (2018)، وباتريك بويانّي من توتال (2017)، وخالد الفالح الرئيس التنفيذي السابق لشركة ارامكو السعودية (2016)، وريكس تيلرسون من شركة إكسون موبيل (2015).

وأشادت المؤسسة في بيان الجائزة بالدور الذي قام به الدكتور سلطان أحمد الجابر في تنفيذ النقلة النوعية وعمليات التحديث والتطوير التي تشهدها أدنوك كنموذج لتطوير شركات النفط الوطنية.

وقال رئيس مجلس إدارة انرجي انتلجينس رجا صيداوي، في إعلانه عن الجائزة، أن الدكتور سلطان أحمد الجابر "تميّز بقدرته على الابتكار في عصر حافل بالتغيير والتطور في قطاع الطاقة، واستطاع تنفيذ نقلة نوعية شملت أعمال واستراتيجية وثقافة الشركة المؤسسية".

ويعمل الدكتور سلطان أحمد الجابر على تنفيذ رؤية القيادة في الإمارات في مجال الطاقة، حيث تولى إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" في عام 2016 لتنفيذ نقلة نوعية شهدت العديد من مبادرات التطوير والتحديث في الشركة، بما في ذلك وضع نهج جديد للشراكات الذكية، وخلق الفرص الاستثمارية لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، وإطلاق برنامج لتعزيز القيمة المحلية المضافة، وتنفيذ عملية الاكتتاب على أسهم شركة أدنوك للتوزيع، ومشاريع ومبادرات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، وإطلاق برامج استثمارات وهيكلة رأس المال، وتم مؤخراً إطلاق عقود خام مربان الآجلة في الأسواق العالمية.

وللمساهمة في التنمية المستدامة والتصدي لتداعيات تغير المناخ، تركز أدنوك على الاستعداد لمستقبل الطاقة الجديد الذي يتطلب إنتاج الطاقة بأقل قدر من انبعاثات الكربون، وذلك من خلال خفض الانبعاثات خلال عمليات الاستكشاف والتطوير والإنتاج، وتعزيز قدرات الشركة في مجال التكنولوجيا المتقدمة لالتقاط واستخدام وتخزين الكربون، والتخطيط لإنتاج الهدروجين الأخضر.

وكان الدكتور سلطان أحمد الجابر قد تولى في عام 2006 مهمة تأسيس شركة أبوظبي للطاقة المتجددة "مصدر" وكان رئيسها التنفيذي حتى عام 2013، ولا يزال يتولى رئاسة مجلس إدارتها، كما يشغل منذ عام 2013 عضوية مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية للإمارات، بمنصب وزير دولة، ثم وزيراً للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.