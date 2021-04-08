“دبي” تطلق أول سيارة إطفاء كهربائية ذكية في الشرق الأوسط

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق - وكالات:

أطلقت الإدارة العامة للدفاع المدني بإمارة دبي اليوم (الخميس)، ‏سيارة إطفاء كهربائية هي الأولى من نوعها على مستوى منطقة الشرق ‏الأوسط والثانية في العالم.

وصممت السيارة وفقاً للنظم التكنولوجية ‏الحديثة، وجرى التدشين ضمن معرض “كاستم شو الإمارات” المنعقد في ‏الفترة من 8 إلى 10 أبريل الجاري‎.

وبين المدير العام للإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، أن المركبة تتفوق ‏سرعتها على سائر المركبات التخصصية الأخرى بنسبة 20%، ‏وتتميز بكفاءة عالية في تنفيذ المهام بنسبة 40%، ومزودة بنظام ‏إضاءة حديثة‎ “ليد”.

ولفت إلى أن نظام التحكم المزودة به قائم على تقنية ‎ CAN –‎BUST، وتشغيل حدسي عبر شاشة عرض بحجم 17 بوصة ‏موجودة في قمرة القيادة، ويعمل نظام التحكم عن بعد ‏بواسطة التقنيات الحديثة‎ TELEMATIC، تمكنها من ‏الاتصال الدائم والمباشر بغرفة العمليات عبر التقنيات الذكية ‏والحديثة.‏

وأفاد بأن المركبة تتميز بتقنيات إضافية تتمثل في نظم: إغلاق ‏مركزي لقمرة القيادة وغرف المعدات، وتزويد الطاقة الكهربائية ‏المدمج في الأجهزة الخارجية، و4 كاميرات عالية الدقة، وجهاز ‏لقياس مستوى المياه والرغوة بالخزانات، إضافة إلى الشاحن ‏السريع المخصص في مركز الإطفاء والإنقاذ، والذي يمنح ‏المركبة شحناً بنسبة 80٪ في 40 دقيقة، ويمكنها من أداء ‏المهمات من 6 إلى 8 ساعات متواصلة.