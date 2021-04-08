شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين .. فتح المساجد للمحصنين فقط في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صدر توجيه من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، ملك البحرين بفتح المساجد والجوامع لجميع الفروض اليومية وصلاة الجمعة وصلاة التراويح في شهر رمضان المبارك مع وجوب تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا COVID-19.

وتقرر فتح الجوامع والمساجد لصلاة الجمعة وصلاتي العشاء والتراويح فقط للحاصلين على التطعيم المضاد لفيروس كورونا (بعد مرور 14 يوم على الجرعة الثانية) والمتعافين من الفيروس وذلك من خلال إبراز ما يثبت ذلك عبر تطبيق مجتمع واعي، مع الاستمرار في فتح جميع الجوامع والمساجد للجميع للفروض اليومية وفق الاشتراطات والإجراءات الاحترازية المعلنة سابقاً اعتبارًا من أول أيام شهر رمضان الكريم 1442هـ، وذلك تحت إشراف إدارتي الأوقاف السنية والجعفرية بالبحرين، مع عدم السماح بإقامة موائد إفطار الصائمين والاعتكاف في المساجد، وعدم السماح بإقامة الدروس والمحاضرات والكلمات.