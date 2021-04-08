لاعب كروي عالمي يقرر دخول عالم السينما

ونشر إبراهيموفيتش، على حسابه الرسمي بشبكة "إنستجرام" صورة تحمل اسم "أنتي فيروس"، دون توضيح أي تفاصيل.

وقال موقع "فوتبول إيطاليا" إن المهاجم السويدي سيشارك في فيلم "أستيريكس وأوبيليكس"، والذي سيعرض في عام 2022.



وأشار الموقع الإيطالي إلى أن إبراهيموفيتش سيقوم بدور شخصية في الفيلم تحمل اسم "أنتي فيروس".

يذكر أن عقد إبرا مع ميلان ينتهي في الصيف المقبل، وزعمت العديد من التقارير أن الطرفين اتفقا على التجديد لموسم آخر.