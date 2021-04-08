الكاظمي يجري جولة بغدادية برفقة الغانمي والساعدي وأبو رغيف

وقال مكتب رئاسة الوزراء في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يجري جولة في العاصمة بغداد ويلتقي عدد من المواطنين في احد المطاعم".

وكان برفقة الكاظمي وزير الداخلية عثمان الغانمي، ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب عبد الوهاب الساعدي، ووكيل الاستخبارات الفريق احمد ابو رغيف.