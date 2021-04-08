انت الان تتابع خبر الصحة تستكمل الإجراءات اللوجستية لاستلام وتوزيع لقاح فايزر والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، استكمال الإجراءات اللوجستية لاستلام وتوزيع لقاح فايزر.
وقالت الوزارة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "وزير الصحة حسن التميمي ترأس اجتماعا لمناقشة الإجراءات اللوجستية وتحضيرات الوزارة لاستلام لقاح فايزر وتوزيعه بين منافذ الصرف في بغداد والمحافظات بما فيها إقليم كردستان".
ودعت، المواطنين إلى "الإسراع بالتوجه المراكز الصحية لأخذ اللقاح لضمان حمايتهم من وباء كورونا".
ودعت، المواطنين إلى "الإسراع بالتوجه المراكز الصحية لأخذ اللقاح لضمان حمايتهم من وباء كورونا".