انت الان تتابع خبر الصحة تستكمل الإجراءات اللوجستية لاستلام وتوزيع لقاح فايزر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، استكمال الإجراءات اللوجستية لاستلام وتوزيع لقاح فايزر.