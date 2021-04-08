مسؤول أردني ينفي مغادرة رئيس الديوان الملكي الأسبق للبلاد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد مصدر أردني مسؤول لوكالة الأنباء الأردنية، الخميس، أن رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله ما زال موقوفاً على ذمة التحقيقات.

ونفى المصدر الأردني، صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "عوض الله" يكون قد غادر المملكة.

والسبت 3 أبريل/نيسان الجاري، أعلن مصدر أمني أردني،أنه تمّ اعتقال المواطنين الأردنيين الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرين لـ"أسبابٍ أمنيّة".

وباسم إبراهيم عوض الله شغل سابقا منصب رئيس الديوان الملكي، حيث تولى منصبه بين عامي 2007 و2008، فيما الشريف حسن بن زيد عمل مديرا لمكتب الأمير علي بن الحسين.

وخلال الأيام الماضية، تداولت وسائل إعلام اعتقال الأمير حمزة بن الحسين، ولي العهد الأردني السابق، قبل أن تعلن القوات المسلحة الأردنية عدم صحة ذلك.

وعلى مدار الأيام الماضية، سجلت عدة دول عربية في مقدمتهم السعودية والإمارات والبحرين والكويت وسلطنة عمان ومصر ولبنان دعما قويا للأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني في كل ما يتخذه من قرارات.