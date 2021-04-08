الخارجية الأمريكية تدعو مصر والسودان وإثيوبيا إلى تجنب الخطوات الأحادية في أزمة سد النهضة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

دعت الخارجية الأمريكية، مصر والسودان وإثيوبيا، إلى تجنب الخطوات الأحادية في أزمة سد النهضة.



وحثت الخارجية الأمريكية الأطراف الثلاثة على مواصلة التفاوض حتى التوصل إلى حل.

والأربعاء، أبلغت إثيوبيا، الولايات المتحدة الأمريكية، بتمسكها برعاية الاتحاد الأفريقي لمفاوضات سد النهضة.

وسبق أن أعلنت مصر والسودان، فشل مفاوضات سد النهضة التي عقدت على مدار يومين في عاصمة الكونغو الديمقراطية كينشاسا.

مواقف متتالية سجلتها الدول الثلاث غداة فشل مفاوضات استضافتها العاصمة الكونغولية كينشاسا حول سد النهضة، وتبادلت إثيوبيا ومصر والسودان الاتهامات حول تعثرها.

وتبادلت الدول الثلاث إثيوبيا ومصر والسودان الاتهامات بشأن التسبب في فشل جولة محادثات كينشاسا التي رعاها رئيس الكونغو الديمقراطية رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي.

ومنذ 11 يناير/كانون الثاني الماضي، تواجه المفاوضات جمودا بعد أن وصلت الدول الثلاث إلى طريق مسدود بشأن كيفية ملء وتشغيل السد، لكن السودان اقترح مؤخرا وساطة رباعية دولية في الملف، وأيدته مصر، فيما تتمسك أديس أبابا بوساطة الاتحاد الأفريقي فقط.