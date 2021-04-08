شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير يلتقي وفد مركز تسوية النزاعات النرويجي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض اليوم (الخميس)، وفداً من مركز تسوية النزاعات النرويجي يضم كلا من داغ نيلاندر وألكسندر ليرفال وأولغا أبيلوفا، بحضور سفير مملكة النرويج لدى المملكة أويفند ستوكه.

وجرى خلال الاستقبال استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وأبرز المستجدات على الساحة الإقليمية والدولية، وسبل ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

حضر اللقاء مدير عام الإدارة الأوروبية سلطان بن خزيم، والسكرتير أول بمكتبه محمد خالد الشهري.