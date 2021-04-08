اتفاق عسكري مصري أوغندي في خضم أزمة سد النهضة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت أوغندا أمس «إنها وقعت مع مصر اتفاقية لتبادل المعلومات العسكرية، في ظل التوتر المتصاعد بين مصر وإثيوبيا على سد النهضة لتوليد الطاقة الكهرومائية، على أحد روافد نهر النيل».

وقال بيان لقوات الدفاع الشعبية الأوغندية «أبرمت الاتفاقية بين جهاز المخابرات المصرية ورئاسة المخابرات العسكرية لقوات الدفاع الأوغندية».

ونقل بيان قوات الدفاع الشعبية الأوغندية عن اللواء أركان حرب سامح صابر الدجوي، أحد كبار مسؤولي المخابرات المصرية الذي ترأس وفد القاهرة لكمبالا، «إن أوغندا ومصر تتقاسمان النيل ما يجعل التعاون بين البلدين أمرا حتميا؛ لأن ما يؤثر على الأوغنديين يؤثر بشكل أو بآخر على مصر».

وحذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، من مخاطر صراع بسبب سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق، أحد روافد النيل، كما يشعر السودان بالقلق من تأثيره على تدفق المياه على أراضيه.

وعلى مدى السنوات عارضت أوغندا، منبع نهر النيل، محاولات مصر للتحكم في مشاريع الطاقة الكهرومائية في دول المنبع.