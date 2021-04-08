عراقيون يلاحقون رئيس الحكومة السابق

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وتقدمت عائلات 5 من ضحايا التظاهرات في أثناء تولي عبدالمهدي، بشكوى في محكمة فرنسية بباريس ضد رئيس الوزراء العراقي السابق، واتهمته بالمسؤولية عن (ارتكاب جرائم ضد الإنسانية).
ونقل موقع قناة (الحرة) بيان صحفي لمكتب المحاماة الفرنسي الذي يتولى الدعوى أن (5) ضحايا أو أقاربهم قدموا شكوى إلى محكمة في باريس تتهم رئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبدالمهدي، بالمسؤولية عن ارتكاب القوات العراقية (جرائم ضد الإنسانية، والتعذيب، والإخفاء القسري).
ووثقت الشكوى، التي تقع في 80 صفحة تورط السلطات بما في ذلك رئيس الوزراء عبدالمهدي، في انتهاكات لحقوق الإنسان؛ حيث كانت الجرائم منظمة تنظيما عاليا وتستند إلى سياسة حكومية لارتكاب الهجمات ضد المتظاهرين.
وأدت التظاهرات، التي اندلعت في 25 نوفمبر عام 2019، إلى استقالة عبدالمهدي من منصبه، لكن بعد مقتل مئات المتظاهرين وجرح الآلاف منهم في بغداد وعدد من المحافظات.
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