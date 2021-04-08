شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا تحظر السفر الداخلي خلال عيد الفطر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جاكرتا - رويترز

قال مسؤول بقطاع النقل في إندونيسيا، إن الحكومة أعلنت الخميس، حظراً على السفر الداخلي خلال عيد الفطر في مايو/أيار، للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا بدرجة أكبر.

ويستعد أكبر بلد مسلم من حيث تعداد السكان في العالم، لاستقبال شهر رمضان الذي يبدأ الأسبوع المقبل، مع استمراره في مكافحة واحدة من أعلى معدلات انتشار الفيروس في آسيا.

ويقول المسؤولون إن العطلات تقود إلى ارتفاع حاد في العدوى، وإن السلطات ستعزز إجراءات الأمن على الحدود.

وسجلت إندونيسيا أكثر من 1.55 مليون حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، و42200 وفاة.