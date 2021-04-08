شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تستعرض سفنها الحربية في البحر الأسود والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - رويترز

نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن وزارة الدفاع قولها الخميس، إنها حركت أكثر من عشر سفن تابعة للبحرية، من بينها سفن إنزال من بحر قزوين إلى البحر الأسود للمشاركة في تدريبات.

وعبرت أوكرانيا ودول غربية عن القلق من تعزيزات عسكرية روسية قرب أوكرانيا، فيما قالت موسكو إن قواتها ستظل بالمنطقة ما دامت ترى ضرورة لذلك، وإنها لا تشكل أي تهديد.

وفي كييف، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه سيزور شرق البلاد الخميس، وذلك بعد زيادة التوتر مع روسيا، بسبب التعزيزات العسكرية.

ودقت كييف أجراس الإنذار عقب التعزيزات العسكرية الروسية قرب الحدود، وبسبب تزايد العنف على امتداد الخط الفاصل بين القوات الأوكرانية وانفصاليين مدعومين من روسيا في منطقة دونباس الأوكرانية.

وفي موسكو، اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوكرانيا في اتصال هاتفي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بالقيام «بتحرك استفزازي» في شرق أوكرانيا، ووصفه بأنه «يؤجج التوتر بالمنطقة»، وقال الكرملين إن الزعيمين عبرا عن قلقهما من الوضع في شرق أوكرانيا.