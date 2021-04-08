شكرا لقرائتكم خبر عن هولندا تعتقل رجلاً خطط لمهاجمة مركز لقاح والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (وكالات)

اعتقلت الشرطة الهولندية رجلاً بتهمة التخطيط لجريمة «إرهابية» عبر إطلاق ما وصفته ب «قنبلة ألعاب نارية» في مركز تطعيم ضد كورونا حسبما أفاد ممثلو الادعاء، الخميس.

وأوقف الرجل (37 عاماً)، الذي لم يكشف عن هويته في 18 مارس/ آذار الماضي، وزعم أنه أراد مهاجمة مبنى بلدية سابق في شمالي البلاد، يستخدم كمركز تطعيم ضد كورونا على بعد 90 كيلومتراً شمالي أمستردام.

وأوضح ممثلو الادعاء في بيان، أن المؤامرة المزعومة يتعامل معها على أنها عمل إرهابي، لأنها تهدف إلى بث الخوف الشديد بين السكان، وتعطيل المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

وأكد الادعاء في بيان، أن المشتبه به «سعى إلى تخريب عملية حكومية حاسمة، وهي برنامج التطعيم المنسق على مستوى البلاد، بطريقة شديدة العنف، ويؤثر هذا أيضاً على الصحة العامة: فكلما قل عدد الأشخاص الذين يمكن تطعيمهم، زاد عدد ضحايا الفيروس».