شكرا لقرائتكم خبر عن جولة دبلوماسية في العاصمة الإدارية الجديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

نظمت وزارة الخارجية المصرية جولة ميدانية لسفراء أوروبا وكندا في العاصمة الإدارية الجديدة.

وقالت وزارة الخارجية، الخميس، إن الجولة شملت إطلاع السفراء على ما تم إنجازه من أعمال في العاصمة، وما تم الانتهاء منه تمهيداً لانتقال الحكومة بوزاراتها المختلفة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وتضمنت الجولة زيارات إلى مدينة الثقافة والفنون، وحي الأعمال، والأبراج الإدارية، بما فيها أعلى برج في القارة الأفريقية، فضلاً عن حي الوزارات، ورئاسة مجلس الوزراء، وحي البنوك، وفندق الماسة، وكاتدرائية ميلاد المسيح، ومسجد الفتاح العليم.

واستمع السفراء إلى شرح مفصل من كبار مسؤولي شركة العاصمة الإدارية حول المخطط العام للمشروع، والمرافق، والخدمات الملحقة به، ومراحل تطوره، بالإضافة إلى شرح مطول حول حي السفارات، والتسهيلات والقواعد والاجراءات الخاصة بانتقال السفارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأبدى السفراء تقديرهم الكبير لحجم وسرعة ما تم إنجازه في هذا المشروع، والتطور الذي يشهده.