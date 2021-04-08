شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا: تطعيم أكثر من عشرة ملايين شخص والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أ ف ب

أعلنت فرنسا، الخميس، عن تجاوزها عتبة العشرة ملايين شخص تلقوا الجرعة الأولى من لقاح ضد كوفيد-19، فيما تواجه البلاد إغلاقاً لشهر في محاولة لاحتواء انتشار الوباء.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، إن البلاد تجاوزت للتو 10 ملايين شخص تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ما يعني أننا متقدمون بأسبوع على الهدف الذي حددته. هذا أداء جيد جداً، فرنسا تلقح الكثير من الاشخاص.

وأضاف بعد زيارة الى مركز تلقيح في شرق باريس: «هذا يعود بالطبع على كل الذين يعملون سبعة أيام في الأسبوع في خدمة هذه القضية الوطنية العظيمة ما يتيح لنا الخروج من هذه الأزمة».

من جهته، قال الناطق باسم الحكومة الفرنسية، جابريل اتال، إن «الوضع الاستشفائي خطر» في فرنسا، لكنه أشار إلى أن إجراءات كبح الوباء التي اتخذت في الآونة الأخيرة في مواجهة كوفيد-19 «يبدو أنها تعطي نتائج». وتابع: «بدأنا نلاحظ أن الاجراءات الاضافية تعطي نتائج، ولدينا كل الأسباب للاعتقاد بأن أثرها سيكون كافياً من أجل وقف الوباء».

وكانت الحكومة الفرنسية حددت هدفاً بتلقيح عشرة ملايين شخص على الأقل، بالجرعة الأولى حتى منتصف أبريل/ نيسان. وبوتيرة يومية تبلغ 200 ألف الى 300 ألف لقاح، تم بلوغ هذا الهدف قبل أيام.

وتعتزم فرنسا أيضاً تلقيح عشرين مليون شخص بحلول منتصف مايو/أيار، ثم 30 مليوناً في منتصف يونيو/ حزيران المقبل.

وواجهت الدول الأوروبية نقصاً في الجرعات بسبب نظام الشراء والتوزيع المركزي في المؤسسة الاوروبية.