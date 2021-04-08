شكرا لقرائتكم خبر عن كأس رئيس الدولة لألعاب القوى تنطلق الجمعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

يحتضن ميدان ومضمار نادي ضباط شرطة دبي، في الثالثة عصر الجمعة، بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لألعاب القوى لفئة الرجال، التي تقام على مدى يومين، وتطبق فيها قواعد القانون الدولي لألعاب القوى.

ويتضمن برنامج اليوم الأول، مسابقات المضمار وتشمل 110 أمتار حواجز، ثم 100 متر، و400 متر، و800 متر، و3000 متر موانع، و5000 متر جري، والتتابع 4 × 100، علاوة على مسابقات الوثب والقفز وتشمل الوثب الطويل والوثب العالي، وفي الرمي مسابقتي دفع الجلة ورمي الرمح.

ويتضمن برنامج مسابقات اليوم الثاني التي تقام عصر السبت، مسابقات 5000 متر مشي داخل المضمار، ثم 400 متر/حواجز، و200 متر عدو، و1500 متر ثم 1000 متر جري، ثم تتابع 4 × 400 متر، علاوة على مسابقة الوثب الثلاثي، كما تقام في نادي النصر مسابقتا إطاحة المطرقة وقذف القرص.

ويحق لكل ناد المشاركة ب5 لاعبين في سباقي 5000 و10000 متر جري، وبداية ارتفاع الوثب العالي (160 سنتيمتراً)، ومسافات الاقتراب في مسابقة الوثب الثلاثي للرجال 11 متراً، على أن تقام أي مسابقة حتى لو بمشاركة لاعب واحد، وفي حالة عدم حضور أي لاعب تم اختياره لإجراء فحص المنشطات، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة من قبل لجنة المنشطات.