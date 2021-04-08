شكرا لقرائتكم خبر عن المجر تستدعي مبعوثاً في السفارة الألمانية بسبب إقالة مدرب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استدعت المجر مبعوثاً في السفارة الألمانية الخميس بسبب قرار نادي هرتا برلين لكرة القدم إقالة مدرب حراس المرمى المجري تسولت بتري لإدلائه بتعليقات مناهضة للهجرة.

وقالت وزارة الخارجية المجرية إن إقالة هرتا برلين الثلاثاء لبتري: قيّدت حرية التعبير، ألمانيا، على غرار المجر، لديها تجربة تاريخية مباشرة مع إرهاب الرأي، لذلك فإن حماية الحق الأساسي في حرية التعبير هو واجبنا الأخلاقي المشترك.

وفي مقابلة مع صحيفة «ماجيار نيمسيت» نُشرت الإثنين، انتقد بتري (54 عاماً) أوروبا لسياسة الهجرة التي اعتبرها تعبيراً عن التدهور الأخلاقي.

كما انتقد بتري نادي لايبزيغ الألماني وحارس مرمى المجر بيتر غولاتشي لنشره رسالة على فيسبوك في فبراير عبّر فيها عن تضامنه مع حقوق المثليين.

ومن النادر أن يعلق الرياضيون المجريون علناً على الشؤون العامة أو القضايا الاجتماعية، وبالتالي أثار منشور غولاتشي جدلاً حاداً في المجر وأثار انتقادات من مؤيدي رئيس الوزراء فيكتور أوربان.

وقد اعتمد رئيس الوزراء القومي أجندة سياسية محافظة اجتماعياً في السنوات الأخيرة، محولاً المجر الى ما يُطلِقُ عليه معقل المسيحيين المحافظين في مواجهة الإيديولوجيات الليبرالية.

واحتج العديد من الوزراء في الحكومة على إقالة بتري، بينهم رئيس مكتب مجلس الوزراء غيرغيلي غولياش الذي وصف ما حصل بالمشين.

وقال في مؤتمر صحفي الخميس: يجب على ألمانيا أن تجيب عما إذا كانت لا تزال دولة القانون أم لا.. حرية التعبير من القيم الأوروبية.

واعتبر هرتا برلين في بيان الثلاثاء أن تصريحات بتري خرقت التزام النادي بقيم التنوع والتسامح، وأنه أنهى عقد المجري بمفعول فوري، فيما قال المجري بعد إقالته إنه ليس معادياً للمثليين ولا يكره الأجانب، معرباً عن أسفه لتصريحه بشأن الهجرة واعتذر لجميع الأشخاص الذين يبحثون عن اللجوء.