شكرا لقرائتكم خبر عن دورة «الفخار» ترفع كفاءة الآثاريين في مصر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

بدأت دورة تدريبية متخصصة عن دراسة الفخار الأثري، في مركز تدريب القاهرة والجيزة في سقارة، التابع لوحدة التدريب المركزي في مكتب وزير السياحة والآثار، حيث جاءت هذه الدورة في إطار التعاون بين وزارة السياحة والآثار، ممثلة في وحدة التدريب المركزي في مكتب الوزير والمعهد البولندي للآثار بمصر لتنظيم ورش عمل للآثاريين من العاملين في الوزارة.

وقال الدكتور باسم جهاد، المُشرف على وحدة التدريب المركزي بمكتب الوزير إن الدورة تهدف إلى رفع كفاءة الآثاريين العاملين في الوزارة، وإيجاد كوادر في تخصصات مثل دراسة تاريخ الفخار الأثري، وذلك في إطار خطة الوزارة لرفع كفاءة العاملين بها وبالمتاحف والمواقع الأثرية على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن د. انيا فودينسكا مديرة المعهد البولندي والمتخصصة في مجال الفخار تحاضر في هذه الدورة عن كيفية دراسة وتأريخ الفخار الأثري.