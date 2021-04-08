شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب التنس ألياسيم يستعين بخدمات نادال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد لاعب التنس الكندي الشاب فليكس أوجيه-ألياسيم الخميس، أن المدرب الإسباني توني نادال، انضم إلى طاقمه التدريبي قبل انطلاق موسم بطولات الملاعب الرملية في أوروبا.

وفي حديثه إلى الصحفيين عبر منصة زوم قال أوجيه-ألياسيم (20 عاماً) المصنف 22 عالمياً: «إن توني نادال، سيبدأ في العمل معه قبل انطلاق بطولة مونت كارلو للأساتذة التي تبدأ في 11 إبريل/نيسان الجاري».

وتوني نادال، هو عم نجم التنس الإسباني الشهير رفائيل نادال وسبق له تدريبه لمدة طويلة. وتوج رفائيل نادال بلقب بطولة فرنسا المفتوحة 13 مرة.

وقال أوجيه-ألياسيم الذي يدربه فريديك فونتان: «سأبدأ في العمل مع توني بداية من هذه البطولة، أتيحت لنا أيضاً فرصة للعمل معه هو وفريد وبقية فريقي التدريبي في مايوركا في ديسمبر، لكننا نبدأ العلاقة معه بصفة رسمية الآن، نتفق معه في القيم وأخلاق العمل وهذا أمر في غاية الأهمية بالنسبة لي شخصياً وأنا سعيد بمشاركته في مشروعي وأتمنى تحقيق إنجازات كبيرة معه في المستقبل».

وأعلن توني نادال (60 عاماً) في 2017 تخليه عن تدريب ابن أخيه رفائيل بعد ارتباط استمر لأكثر من 10 أعوام. وحالياً يدير توني أكاديمية رفائيل نادال في مايوركا.